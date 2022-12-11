Как в РФ зарабатывают на военных родственниках: "В соцзащите — скандал! Приперлись первые жены, вторые..."

Жена русского солдата рассказывает ему, как в РФ родственники оккупантов при любом случае ищут возможность на них подзаработать.

Об этом свидетельствует новый перехваченный ГУР МО Украины телефонный разговор жены с мужем-оккупантом.

"Там скандал в соцзащите. Приперлись первые жены, вторые, все на детей получают эту помощь... У кого дети там... Он уже в третий раз женат... Ссорятся! Дурдом", — говорит она.

Также женщина рассказывает, что "идут слухи" о второй мобилизации.

"Артем, здесь что-то идут слухи о второй мобилизации... Это правда?..", — спрашивает она.

Оккупант отвечает ей, что людей на фронте не хватает и "все может быть".

"Молюсь за тебя каждый день, будь осторожнее. Сын должен с отцом расти", — отмечает жена россиянина.

В перехваченном разговоре накануне один из оккупантов рассказывал, что к ним на фронт прибыл губернатор одной из областей РФ, чтобы забрать мобилизованных домой.

Отметим, что в России планируется проводить дополнительную мобилизацию в начале 2023 года для пополнения потерь в войне против Украины.