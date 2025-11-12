Как в России наказывают за провал мобилизации: интересные факты от ГУР

Российские военные / © Associated Press

Реклама

В отдаленных регионах России, где мобилизационные планы проваливаются один за другим, военное командование прибегает к абсурдным методам наказания. Тех, кто не смог обеспечить набор новых военных, теперь самих отправляют воевать.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) в Telegram.

По данным разведки, в дальневосточных регионах РФ, где рекрутинговая кампания систематически проваливается, командование кремлевской армии ввело наказание за невыполнение плана по пополнению оккупационных войск. Ответственных за набор военнослужащих — преимущественно сержантов и офицеров — переводят в штурмовые подразделения в случае, если они не выполняют установленные Москвой нормативы мобилизации.

Реклама

В частности, в республике Саха (Якутия) семеро начальников рекрутинговых пунктов, которые не обеспечили необходимые показатели набора, были отправлены непосредственно на фронт — в мотострелковые полки 5-й, 35-й и 29-й армий.

По данным ГУР, средний недобор в отборочных пунктах региона составляет около 40% от установленных Москвой норм. Поэтому рекрутеров, в зонах ответственности которых либо не хватает мужского населения, либо невозможно провести мобилизацию в ограниченные сроки, направляют на передовую.

Украинская разведка отмечает, что такие действия демонстрируют полную оторванность кремля от реального положения дел в регионах и одновременно свидетельствуют об острой нехватке живой силы в войсках оккупантов.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает призыв на военную службу в течение всего календарного года.