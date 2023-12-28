Как в Украине работают "гибридные" комплексы ПВО FrankenSAM: главред Defense Express рассказал подробности

В Украине уже работают три проекта первых гибридных комплексов ПВО FrankenSAM.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков прокомментировал разработку в Украине гибридных зенитно-ракетных комплексов FrankenSAM на основе западных технологий.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Пока возможно уверенно говорить о трех направлениях первых гибридных комплексов ПВО FrankenSAM, которые уже известны. Первый проект — это интеграция AIM-9. Эта ракета с инфракрасной головкой самонаведения. Украина фактически получит аналог комплекса MIM-72 Chaparral, который имеет дальность до 5 км, за высотой до 4 км. Это замена использующего советские ракеты ЗРК "Стрела-10". Ракета AIM-9 — это крайне популярная ракета, это бестселлер. Она относительно дешевая, и производство ее продолжается", — рассказал Катков.

По его словам, FrankenSAM позволяет сохранить советские системы в строю, используя новые боеприпасы.

"Второй проект — это ЗРК "Бук" с ракетой RIM-7 AIM-7 с дальностью свыше 20 км. Возникал вопрос, где брать советские ракеты к "Бук", потому что их производит только РФ. В то же время RIM-7 AIM-7 не есть дефицитом, это не новая ракета. Есть достаточно значительные запасы, что позволяет сохранить в строю основной ЗРК средней дальности", — отметил Катков.

Главный редактор издания Defense Express также добавил, что есть большой потенциал в дальнейшем усилении ПВО Украины такими гибридными средствами.

"Третий проект — это Patriot с украинской РЛС, и это фантастика. Комплексов Patriot вообще очень мало в мире. Поэтому по сценарию, что партнеры передают пусковые установки и запас ракет, а Украина вместе с США интегрирует их в собственной радиолокационной станции, снимает вопросы как передавать Patriot Украине", — добавил Катков.

Напомним, ранее глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, что предприятия украинского ВПК совместно с западными партнерами переоборудуют подержанную, еще советскую военную технику под передовые боеприпасы стандартов НАТО. Такие "гибридные" установки ПВО уже работают по назначению.

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