Как вернуться на службу после СОЧ через приложение "Армия+": подробности

Вернуться в службу теперь можно онлайн

В Украине до 1 марта 2025 года военные, впервые самовольно покинувшие часть могут вернуться без уголовной ответственности через приложение "Армия+".

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Возвращение на службу после СОЧ через Армию+

Быстрое создание рапорта: Рапорт можно подать через 5 минут через приложение "Армия+" с подсказками и уведомлениями на каждом этапе.

Добавление рекомендательного письма: В рапорт можно добавить рекомендательное письмо от части, подтверждающей желание военного продолжить службу.

Информация для службы правопорядка: Военная служба правопорядка сможет получить информацию о том, что военный нужен в другом подразделении.

Возможность изменения места службы: Через "Армия+" можно подать рапорт на смену места службы.

Отмечено, что около 60% военных, подавших рапорт через "Армия+" и выразивших желание продолжить службу, сейчас либо находятся на этапе возвращения, либо уже полностью восстановились в новых частях.

Напомним, в приложении "Армия+" можно сформировать цифровой рапорт и сообщить о своем желании вернуться на службу после самопроизвольного ухода.

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