Как вертолеты помогали защитникам на "Азовстали": Буданов впервые рассказал подробности о семи миссиях и о потерях

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов рассказал, что во время обороны Мариуполя к защитникам на завод "Азовсталь" с помощью летали 16 военных вертолетов Ми-8.
Однажды в Мариуполь на борту такого вертолета отправились 72 бойца полка "Азов".
Об этом Буданов рассказал американскому военному изданию The War Zone.
Он сообщил, что специальную операцию разработали специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины. В общей сложности было семь таких миссий.
"Каждый раз вертолеты успешно доставляли необходимое пополнение. Но во время пятой и седьмой миссий два вертолета сбили (на обратном пути – ред.). Также был уничтожен еще один вертолет, вылетевший на спасение экипажа одного из этих двух сбитых вертолетов", – рассказал глава военной разведки.
Он добавил, что в составе каждой миссии летели два вертолета, которые доставляли военным на "Азовсталь" еду, питьевую воду, медикаменты и боеприпасы. Однако во время одной из таких миссий вылетело сразу четыре вертолета.
Во время одной из миссий на борту вертолета привезли 72 бойца из полка Нацгвардии "Азов", которые усилили уже находившееся на "Азовстале" подразделение. При этом Буданов отказался уточнить, когда происходили полеты этих вертолетов и количество потерь среди украинских военных.
Напомним, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский впервые сообщил, как украинские лётчики пытались долететь до "Азовстали" для помощи военным, хотя знали, что это почти невозможно. Погибло много пилотов.
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