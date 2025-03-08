Как влияют заявления о перемирии на рекрутинг: комбат К-2 Верес объяснил

По словам Вереса, раньше было, например, 100 заявок в день в рекрутинговых центрах, а после новостей о перемирии – их на 10-15% меньше.

На фоне новостей о возможном перемирии наблюдается снижение количества добровольцев в рекрутинговых центрах.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал командир 20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2", Герой Украины Кирилл Верес.

"Я только недавно узнал, что у нашего президента была встреча с другим президентом иностранного государства. Я не сильно смотрю ленту новостей, это никак не влияет на мою работу. Мы когда-то уже думали, что у нас будет большое контрнаступление, Крым будет наш, и мы из-за этого потеряли многое. У каждого действия есть последствия. Последствия этого действия, что сейчас так все-расслабились."

"В рамках проекта ("Сила дронов" – ред.), которое сейчас создала страна, высшее руководство, скажем так, мы очень плодотворно общаемся с пятью командирами. Это пан Мадяр – 414-я бригада, "Ахиллес", "Рарог", беспилотные полки и "Феникс", у нас одна линия рекрутинга", – сказал комбат "К-2".

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По словам Вереса, раньше было, например, 100 заявок в день в рекрутинговых центрах, а после этих новостей – их на 10-15% меньше. Кандидаты говорят, что надо подумать, потому что "возможно завтра будет перемирие" и "зачем идти на войну сегодня".

"Но я об этом не думаю вообще, на мою работу это ник не влияет. Мне нужно делать работу, надо думать за полгода-год вперед. За массирование нашего подразделения, эффективность, обеспеченность и самое главное – живучесть", – добавил командир.

Вереск также назвал другой риск на фоне новостей о перемирии.

"Общественное настроение падает, люди не хотят привлекаться, люди меньше хотят помогать или хотят, но уже не так активно. Ни для кого не секрет, что в целом все волонтерское сообщество, это, пожалуй, 50-60% обеспеченности всех сил обороны", – резюмировал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил инициативу по установлению перемирия в воздухе и море как первый шаг к завершению войны с Россией. Эту идею поддержал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

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