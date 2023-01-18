Как во время войны во Вьетнаме: польские эксперты указали на "уловки", которые использует РФ против Украины

Россия уже некоторое время использует "коварную" тактику ракетных ударов. Цель таких массированных ударов по разным направлениям – не только поразить инфраструктуру, но и активировать украинскую ПВО. Примером такой атаки стала недавняя ракетная атака на жилой дом в Днепре, в результате которого погибли 45 человек.

Об этом в интервью Wirtualna Polska рассказали польские военные эксперты.

Бывший глава ВВС и экс-инспектор ВВС Польши генерал Томаш Древняк указывает на то, что Россия использует "вероломную" тактику ракетных ударов. Подобные "уловки" уже применялись в других вооруженных конфликтах.

"Подобные "уловки" применялись и в предыдущих конфликтах. Например, во Вьетнаме или Ливане, в 1982 году в долине Бекаа, где израильские войска уничтожили 19 сирийских зенитно-ракетных батарей. К счастью, у россиян уже не так много ракет, чтобы они могли часто использовать этот метод. Там говорят о расходах около 70-75% со всего арсенала. И это хорошая новость для Украины", – говорит генерал Томаш Древняк.

Он добавляет, что Украине постоянно приходится отстаивать 1200-1500 километровый участок фронта. Россияне же ищут слабые места для ракетных обстрелов для как можно большего ущерба.

"Невозможно построить систему ПВО, которая защищала бы от всех ракет. Россияне это знают и стреляют один раз с юга, другой раз с севера, третий с востока. Они ищут слабые места в Украине и пытаются обойти ПВО. Проблема возникает, когда Россия использует крылатые ракеты, летающие со скоростью около 800 км/ч. В такой ситуации время реакции минимальное", — пояснил генерал Томаш Древняк.

Военный эксперт Славек Загурский добавляет, что тактика, используемая россиянами, была применена во многих вооруженных конфликтах.

"Это произошло во время Второй мировой войны, войны в Корее и войны во Вьетнаме. В 1970-е годы так называемая Wild Weasels (кодовое название, данное ВВС США летательным аппаратам любого типа, оснащенным противорадиационными ракетами и предназначенным для подавления противовоздушной обороны противника), которые были предназначены для уничтожения противовоздушной обороны. У россиян нет таких подразделений, поэтому они должны использовать тактику, проверенную со времен Второй мировой войны", — считает военный эксперт Славек Загурский.

Напомним, 14 января РФ нанесла ракетный удар по жилой многоэтажке. В результате вражеской атаки ракетой Х-22 ранения получили 79 человек.

Погибли 45 человек, среди них – шестеро детей, в том числе мальчик, которому было всего лишь 11 месяцев.

В Днепре показали момент попадания российской ракеты Х-22 в жилой дом - полное видео.

СБУ уже начала установление информации о тех российских военных, кто подготовил и нанес этот удар.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что каждый, кто виноват в этом военном преступлении, будет установлен, привлечен к ответственности.

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