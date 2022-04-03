Как водителям грузовиков призывного возраста получить разрешение на пересечение границы

В Украине действует военное положение, а значит, мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу Украины. Однако есть и исключения, в их числе – водители, осуществляющие грузовые перевозки. Как получить разрешение на пересечение границы водителям, выяснял ТСН.ua

Согласно постановлению Правительства Украины № 194 от 3.03.2022, для налаживания международной логистики право пересекать границу предоставлено военнообязанным:

водителям, осуществляющим перевозки международных, медицинских грузов, гуманитарной помощи и грузов для нужд армии и других военных формирований, созданных согласно законам Украины;

работникам железнодорожных предприятий, обеспечивающих бесперебойную работу железнодорожного транспорта.

В Госпогранслужбу поступают вопросы, связанные с порядком выезда водителей, перевозящих гуманитарную помощь.

Каков порядок получения разрешения на пересечение границы военнообязанным водителям

Если вы перевозчик, для получения решения о бронировании можно обратиться с данными о водителях и транспортных средствах в органы, имеющие разрешение на издание соответствующей брони. Согласно пункту 7, постановлением Правительства Украины № 194 от 3.03.2022, «забронировать» водителей могут:

Министерство инфраструктуры Украины

Киевская городская или областная военная администрация.

Далее, информация о бронировании через Госпогранслужбу поступит в пункты пропуска, через которые можно будет доставить груз. По словам заместителя начальника штаба Западного регионального управления, Игоря Матвийчука, по этой процедуре с начала войны 6 000 транспортных средств уже пересекли границу

Далее, информация о бронировании через Госпогранслужбу поступит в пункты пропуска, через которые можно будет доставить груз. По словам заместителя начальника штаба Западного регионального управления, Игоря Матвийчука, по этой процедуре с начала войны 6 000 транспортных средств уже пересекли границу.

Инструкция по получению бронирования на пересечение границы

Загрузите форму по ссылке;

В распечатанном файле заполните все поля, поставьте подпись и печать;

Отсканировать или сфотографировать заполненный и заверенный документ, конвертировать его в формат word или pdf и отправить его по электронному адресу: zmiu98916@gmail.com;

Перейдите по ссылке и ответьте на вопросы опроса.

После осуществления этих шагов вопросы по подтверждению бронирования можно задавать по телефону линия поддержки: + 38 (044) 334 43 04 (часы работы 08:00 до 17:00)

Для получения помощи, обратитесь в координационный центр по оказанию правовой помощи.

Подробную информацию о пересечении границы для перевозок можно прочитать здесь.

Для координации грузовых перевозок, связанных с гуманитарной помощью, можно обратиться по ссылкам: https://www.facebook.com/DopomohtyUALviv и https://t.me/DopomohtyUALviv

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