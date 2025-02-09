Как военная служба влияет на пенсионный стаж: что нужно знать военным

Военнослужащие могут рассчитывать на учет периода службы при назначении пенсии по возрасту, в частности, на льготных условиях.

В условиях мобилизации многие украинцы вынуждены покидать рабочие места, однако их трудовой стаж не прерывается. Время прохождения военной службы засчитывается в общий страховой стаж, необходимый для получения пенсии.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, военнослужащие могут рассчитывать на учет периода службы при назначении пенсии по возрасту, в том числе на льготных условиях.

Таким образом, если человек еще до мобилизации имел право на досрочный уход на пенсию по своей профессиональной деятельности, этот период будет учтен при расчете выплат после демобилизации.

Пенсионное обеспечение для участников боевых действий

Мобилизация не является основанием для прекращения трудового контракта меж работником и работодателем. Военнообязанный временно освобождается от исполнения своих обязанностей, а в трудовой книжке производится соответствующая запись.

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Эта норма закреплена в трудовом законодательстве Украины и гарантирует сохранение стажа для проходящих военную службу.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которое предусматривает, среди прочего, бронирование энергетиков, работников водоканалов и ЖКХ.