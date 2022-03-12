Как военнообязанным мужчинам получить разрешение на пересечение границы для перевозки помощи: инструкция

Военнообязанные мужчины, которые попадают под исключения, определенные Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", могут пересекать границу для перевозки гуманитарной помощи без отдельных разрешений.
Военнообязанные мужчины могут получить разрешение на пересечение границы, чтобы привезти гуманитарную помощь.
Об этом сообщил глава Львовской ВГА Максим Козицкий.
Козицкий отметил, что по состоянию на сегодняшний день только через Львовскую таможню перевезли более 30 тысяч тонн помощи. Больше всего – из Польши, Германии и Франции, а также из Англии, Испании и Италии.
Для военнообязанных мужчин, желающих доставить гуманитарную помощь в Украину, есть два пути, чтобы быстро и законно получить разрешение на пересечение границы:
- Зарегистрироваться в системе "Шлях" – внести данные о водителе и транспортном средстве. В течение 4 минут информацию о водителе получат на каждом пункте пропуска, где можно перевозить гуманитарную помощь.
- Обратиться за разрешением к председателю Государственной пограничной службы. Для этого нужно отправить письмо с подписью председателя областной военной администрации на электронную почту руководителя Госпогранслужбы. Адрес: adpsu@dpsu.gov.ua Ответ дают в течение суток.
- Военнообязанные мужчины, которые подпадают под исключения, определенные Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", могут пересекать границу для перевозки гуманитарной помощи без отдельных разрешений.
Напомним, в Днепре спасатели ликвидировали пожар на предприятии, вызванном обломками сбитой российской ракеты.
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