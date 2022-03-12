Как военнообязанным мужчинам получить разрешение на пересечение границы для перевозки помощи: инструкция

Как военнообязанным мужчинам получить разрешение на пересечение границы для перевозки помощи: инструкция

Военнообязанные мужчины, которые попадают под исключения, определенные Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", могут пересекать границу для перевозки гуманитарной помощи без отдельных разрешений.

Военнообязанные мужчины могут получить разрешение на пересечение границы, чтобы привезти гуманитарную помощь.

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Об этом сообщил глава Львовской ВГА Максим Козицкий.

Козицкий отметил, что по состоянию на сегодняшний день только через Львовскую таможню перевезли более 30 тысяч тонн помощи. Больше всего – из Польши, Германии и Франции, а также из Англии, Испании и Италии.

Для военнообязанных мужчин, желающих доставить гуманитарную помощь в Украину, есть два пути, чтобы быстро и законно получить разрешение на пересечение границы:

Зарегистрироваться в системе "Шлях" – внести данные о водителе и транспортном средстве. В течение 4 минут информацию о водителе получат на каждом пункте пропуска, где можно перевозить гуманитарную помощь.

Обратиться за разрешением к председателю Государственной пограничной службы. Для этого нужно отправить письмо с подписью председателя областной военной администрации на электронную почту руководителя Госпогранслужбы. Адрес: adpsu@dpsu.gov.ua Ответ дают в течение суток.

Военнообязанные мужчины, которые подпадают под исключения, определенные Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", могут пересекать границу для перевозки гуманитарной помощи без отдельных разрешений.

Напомним, в Днепре спасатели ликвидировали пожар на предприятии, вызванном обломками сбитой российской ракеты.

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