Как военнообязанный узнает, что мобилизован: объяснение руководителя ТЦК

По телефону человеку не говорят, что он мобилизован.
Начальник Дарницкого территориального центра комплектования в Киеве полковник Руслан Тригуб объяснил, как военнообязанный узнает, что он мобилизован.
Об этом он рассказал в интервью Hromadske.
"Я не могу по телефону сказать человеку, что он мобилизован. Я вызываю его в ТЦК, он проходит все процедуры, медицинское освидетельствование, личное изучение, после этого оформляются его документы", – отметил Тригуб.
Только потом военнообязанному говорят, что он мобилизован и отправляется в ту или иную команду.
"Когда человека вызывают в ТЦК, его могут предупредить, что сразу следует взять с собой личные вещи", – добавил руководитель ТЦК.
Ранее Руслан Тригуб рассказал, что сейчас в Украине в военкоматы приходят очень мало добровольцев, большинство мужчин приходят за отсрочкой или по другим вопросам.
Также он описал, как украинцы пытаются избежать мобилизации.
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