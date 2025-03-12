Как военные видят 30 дней тишины: в Третьей штурмовой ответили, что не так с соглашением

Украинские военные не только ставят под сомнение соблюдение Россией соглашения о прекращении огня на 30 дней, но и отмечают отсутствие информации о санкциях в случае его нарушения.

На это указал подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

"Как военные видят 30 дней тишины? Просто не видят, как это практически можно сейчас обеспечить. Я не помню, чтобы во время АТО/ООС был хоть один день, когда совсем не было нарушений со стороны России. А динамика боевых действий, средства, которые использовались — и рядом не стояли с современной войной", — сказал он.

Также заместитель командира Третьей штурмовой отметил, что ни он, ни кто-либо из его собратьев не слышали о санкциях, которые должны налагаться в случае нарушения режима тишины.

"Да, переходим к основному вопросу: какая ответственность предусмотрена за нарушение тишины? Экономические санкции России к п***. Эффективны могут только предохранители на поле боя в виде вооружений от США. Пока ничего не слышал об ответственности вообще. А без этого это чисто поговорить", — сказал Жорин.

Ранее в Третьей штурмовой отметили, что пока ни одна страна ЕС не сможет держать удар против России из-за отсутствия опыта современной войны, недостаточного уровня финансирования, в том числе собственных армий и вооружений.

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