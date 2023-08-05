Как воины 3-й отдельной танковой Железной бригады уничтожают уникальную спецтехнику и склады окупантов: видео

В эти жаркие недели артиллеристы и танкисты Железной бригады с помощью аэроразведки добавляют адского жару российским оккупантам.

Об этом сообщает 3 отдельная танковая Железная бригада в Facebook 5 августа.

"От наших снарядов оккупантам не спрятаться ни в лесу, ни в норах, ни в домах. Посмотрите, как уничтожаются позиции и скопления живой силы противника, их грузовики, склад боеприпасов, а также уникальная спецтехника — гусеничная радиолокационная станция разведки движущихся целей, которая может распознать танк в 35 км, а отдельного человека — в 15 км. Но именно этот экземпляр уже стал металлоломом", — говорится в сообщении.

Железная бригада продолжает курить орков В эти жаркие недели артиллеристы и танкисты Железной бригады с помощью аэроразведки добавляют адский жар московитским изуверам. От наших снарядов оккупантам не укрыться ни в лесу, ни в норах, ни в постройках. Посмотрите, как уничтожаются позиции и гнездо чмобиков, их грузовики, склад боеприпасов, а также уникальная спецтехника — гусеничная радиолокационная станция разведки движущихся целей, которая может распознать танк в 35 км, а отдельного человека — в 15 км. Но именно этот экземпляр уже стал металлоломом. Смерть противникам! Опубликовано 3 отдельная танковая Железная бригада Пятница, 4 августа 2023 г.

Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина продолжит наносить удары по военным объектам России, чтобы расширять географию. Впрочем, для этого будет использовано оружие украинского производства.

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