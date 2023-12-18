Как воины 79 ОДШБр уничтожают бронетехнику врага с помощью ПТРК Javelin: появилось видео

Воины сняли момент пуска ракет с позиций ВСУ и непосредственно прилет по технике врага.
Обнародованы зрелищные кадры уничтожения российской бронетехники с помощью ПТРК Javelin от 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. События происходят на Марьинском направлении.
Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов и обнародовал соответствующее видео.
"Зрелищные кадры уничтожения российской бронетехники с помощью ПТРК Javelin на Марьинском направлении от 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. Воины запечатлели момент пуска ракет с наших позиций и непосредственно прилет по технике врага", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские бойцы из бригады "Рубеж" Гвардии наступления на прошлой неделе уничтожили 21 российский танк, более десятка БМП и один БТР.
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