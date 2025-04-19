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Как воины СБУ останавливают механизированные штурмы россиян: эффектные кадры и цифры
Враг понес существенные потери.
СБУ показала, как воины останавливают механизированные штурмы россиян.
Об этом сообщает СБУ.
"Точные удары, холодный расчет и новые технологии - это именно об эффективной работе спецназовцев ЦСО "А" СБУ", - говорится в сообщении.
Только через две недели они уничтожили и поразили:
53 танка
78 ББМ
101 артиллерийскую систему и РСЗО
13 ПВО
5 РЕБ/РЭР
810 единиц автотранспорта
40 БпЛА и 225 антенны связи
610 враждебных позиций и укреплений
15 складов с боеприпасами и 1 склад с горюче-смазочными материалами.
Кроме того, на их счету – более тысячи уничтоженных и раненых оккупантов.
Напомним, по состоянию на утро 19 апреля ВСУ уничтожили 940 150 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1180 военных .