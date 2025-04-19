Как воины СБУ останавливают механизированные штурмы россиян: эффектные кадры и цифры

Спецназначители СБУ

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СБУ показала, как воины останавливают механизированные штурмы россиян.

Об этом сообщает СБУ.

Дата публикации 16:10, 19.04.25 Количество просмотров 5 Как воины СБУ останавливают механизированные штурмы россиян

"Точные удары, холодный расчет и новые технологии - это именно об эффективной работе спецназовцев ЦСО "А" СБУ", - говорится в сообщении.

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Только через две недели они уничтожили и поразили:

53 танка

78 ББМ

101 артиллерийскую систему и РСЗО

13 ПВО

5 РЕБ/РЭР

810 единиц автотранспорта

40 БпЛА и 225 антенны связи

610 враждебных позиций и укреплений

15 складов с боеприпасами и 1 склад с горюче-смазочными материалами.

Кроме того, на их счету – более тысячи уничтоженных и раненых оккупантов.

Напомним, по состоянию на утро 19 апреля ВСУ уничтожили 940 150 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1180 военных .