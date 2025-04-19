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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Как воины СБУ останавливают механизированные штурмы россиян: эффектные кадры и цифры

Враг понес существенные потери.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Спецназначители СБУ

Спецназначители СБУ

СБУ показала, как воины останавливают механизированные штурмы россиян.

Об этом сообщает СБУ.

"Точные удары, холодный расчет и новые технологии - это именно об эффективной работе спецназовцев ЦСО "А" СБУ", - говорится в сообщении.

Только через две недели они уничтожили и поразили:

  • 53 танка

  • 78 ББМ

  • 101 артиллерийскую систему и РСЗО

  • 13 ПВО

  • 5 РЕБ/РЭР

  • 810 единиц автотранспорта

  • 40 БпЛА и 225 антенны связи

  • 610 враждебных позиций и укреплений

  • 15 складов с боеприпасами и 1 склад с горюче-смазочными материалами.

Кроме того, на их счету – более тысячи уничтоженных и раненых оккупантов.

Напомним, по состоянию на утро 19 апреля ВСУ уничтожили 940 150 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1180 военных .

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Дата публикации
Количество просмотров
179
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