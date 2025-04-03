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Как восстановить утраченный военный билет: инструкция от Минюста
Утрата или повреждение военного билета считается административным правонарушением
Бумажный военный билет остается обязательным для ряда процедур, например, без него нельзя обновить учетные данные или сняться с военного учета. Его потеря или повреждение считается административным правонарушением: согласно статье 211 КУоАП это влечет штраф от 510 до 850 гривен, а во время военного положения — до 1700 гривен.
Минюст обнародовал алгоритм действий для потерявших военный билет.
Что делать призывникам, резервистам и военнообязанным:
1. Подать заявление руководителю районного (городского) ТЦК и СП с объяснением обстоятельств утраты.
2. Предоставить:
паспорт;
матовое фото 3×4 см;
при наличии – поврежденный документ или его остатки.
Решение о повторной выдаче принимает руководитель ТЦК и СП.
Что делать военнослужащим:
1. Представить рапорт командиру с описанием обстоятельств утраты.
2. Дождаться завершения служебного расследования.
3. Подать:
паспорт;
рапорт об утрате;
фото 3×4 см (матовое, без уголка);
остатки документа (при наличии);
выписка из приказа о результатах расследования.
В какие сроки документ заменяют?
Новый военный билет должен быть выдан в течение пяти рабочих дней с момента регистрации заявления в ТЦК и СП.
Минюст отмечает: своевременное обращение и соблюдение процедуры позволяет быстро восстановить документ и избежать юридических последствий.
Раньше мы рассказывали, можно ли уволиться со службы , если мобилизовали незаконно.