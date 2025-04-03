Как восстановить утраченный военный билет: инструкция от Минюста

Военный билет. / © ТСН.ua

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Бумажный военный билет остается обязательным для ряда процедур, например, без него нельзя обновить учетные данные или сняться с военного учета. Его потеря или повреждение считается административным правонарушением: согласно статье 211 КУоАП это влечет штраф от 510 до 850 гривен, а во время военного положения — до 1700 гривен.

Минюст обнародовал алгоритм действий для потерявших военный билет.

Что делать призывникам, резервистам и военнообязанным:

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1. Подать заявление руководителю районного (городского) ТЦК и СП с объяснением обстоятельств утраты.

2. Предоставить:

паспорт;

матовое фото 3×4 см;

при наличии – поврежденный документ или его остатки.

Решение о повторной выдаче принимает руководитель ТЦК и СП.

Что делать военнослужащим:

1. Представить рапорт командиру с описанием обстоятельств утраты.

2. Дождаться завершения служебного расследования.

3. Подать:

паспорт;

рапорт об утрате;

фото 3×4 см (матовое, без уголка);

остатки документа (при наличии);

выписка из приказа о результатах расследования.

В какие сроки документ заменяют?

Новый военный билет должен быть выдан в течение пяти рабочих дней с момента регистрации заявления в ТЦК и СП.

Минюст отмечает: своевременное обращение и соблюдение процедуры позволяет быстро восстановить документ и избежать юридических последствий.

Раньше мы рассказывали, можно ли уволиться со службы , если мобилизовали незаконно.