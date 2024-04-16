Как война дронов изменила ситуацию на фронте в Украине: оценка американских аналитиков

По словам украинских аэроразведчиков, различить украинские и российские беспилотники бывает довольно сложно.

Российские войска продолжают адаптировать свою тактику беспилотников вдоль линии фронта в рамках "гонки" наступательных и оборонительных вооружений. Эти действия направлены на то, чтобы смягчить украинские технологические адаптации.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики привели статью Washington Post, в которой операторы украинских беспилотников сообщили, что количество беспилотников, использующих как российские, так и украинские силы, сделало поле боя "почти прозрачным", но что российские войска значительно усилили радиоэлектронную борьбу (РЭБ) с осени 2023 года.

Операторы украинских беспилотников заявили, что различить украинские и российские беспилотники бывает достаточно сложно, сколько в радиусе 10 километров могут одновременно работать около 100 российских и украинских разведывательных и ударных беспилотников. Украинские операторы беспилотников также рассказали, что российские войска понимают, насколько ценны украинские операторы беспилотников, и специально наносят удары по ним управляемыми бомбами и системами залпового огня (РСЗО).

Украинский инструктор по беспилотникам и командир бригады заявил 15 апреля, что российская оборонно-промышленная база быстро разрабатывает беспилотники, работающие на широком диапазоне частот, чтобы украинским системам РЭБ было сложнее их сбивать. Он также отметил, что обе стороны все чаще используют беспилотные летательные аппараты FPV, которые год назад не были столь популярны.

"Осенью 2023 года ISW заметила увеличение использования российскими разведывательными и FPV беспилотниками вдоль линии фронта, а также жалобы России на отсутствие достаточного количества средств РЭБ, особенно на юге Украины", — говорится в отчете.

Напомним, 14 апреля The Washington Post написало, что дроны меняют события на фронте в Украине как танки во время Первой мировой.

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