Как война в Украине повлияла на банковскую систему: в НБУ объяснили

Как война в Украине повлияла на банковскую систему: в НБУ объяснили

Ущерб 25 банков превысил 6 млрд грн в первом квартале.

В январе-марте 2022 года украинские банки показали убыток в 160 млн грн, в марте — 10,07 млрд грн. Главная причина – формирование резервов под ожидаемый ущерб от последствий войны.

Об этом идет речь в сообщении Национального банка.

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По состоянию на 1 апреля из 69 платежеспособных банков 44 банка были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 5,85 млрд грн, 25 – убыточными с убытком 6,01 млрд грн.

Чистый процентный доход в марте упал на 17% г/г, тогда как за январь-февраль этот показатель вырос на 35% г/г.

Чистый комиссионный доход сократился за первый квартал на 13% г/г из-за падения в марте на 58% г/г.

Чистая операционная прибыль к отчислениям в резервы по итогам первого квартала составила 22,23 млрд грн (13,69 млрд грн в I кв. 2021 года).

Банковская система показала убытки по итогам первого квартала из-за значительных объемов сложившихся резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны. Банки сформировали за квартал резервы на 21,57 млрд грн, из них в марте – на 15,86 млрд грн.

С начала полномасштабной войны в Украине банки ввели кредитные каникулы и снизили комиссии за использование своих услуг. Это негативно отразилось на процентных и комиссионных доходах финучреждений.

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Ранее в НБУ сообщили, что переход восстановления стандартной работы и валютной политики после окончания военного положения будет очень постепенным.

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