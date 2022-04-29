Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как война в Украине повлияла на банковскую систему: в НБУ объяснили

Дата публикации
Просмотры
607
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Как война в Украине повлияла на банковскую систему: в НБУ объяснили

УНИАН

Ущерб 25 банков превысил 6 млрд грн в первом квартале.

В январе-марте 2022 года украинские банки показали убыток в 160 млн грн, в марте — 10,07 млрд грн. Главная причина – формирование резервов под ожидаемый ущерб от последствий войны.

Об этом идет речь в сообщении Национального банка.

По состоянию на 1 апреля из 69 платежеспособных банков 44 банка были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 5,85 млрд грн, 25 – убыточными с убытком 6,01 млрд грн.

  • Чистый процентный доход в марте упал на 17% г/г, тогда как за январь-февраль этот показатель вырос на 35% г/г.
  • Чистый комиссионный доход сократился за первый квартал на 13% г/г из-за падения в марте на 58% г/г.
  • Чистая операционная прибыль к отчислениям в резервы по итогам первого квартала составила 22,23 млрд грн (13,69 млрд грн в I кв. 2021 года).
  • Банковская система показала убытки по итогам первого квартала из-за значительных объемов сложившихся резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны. Банки сформировали за квартал резервы на 21,57 млрд грн, из них в марте – на 15,86 млрд грн.

С начала полномасштабной войны в Украине банки ввели кредитные каникулы и снизили комиссии за использование своих услуг. Это негативно отразилось на процентных и комиссионных доходах финучреждений.

Нацбанк открыл специальный счет на нужды нашей армии

Нацбанк открыл специальный счет на нужды нашей армии

Ранее в НБУ сообщили, что переход восстановления стандартной работы и валютной политики после окончания военного положения будет очень постепенным.

Читайте также:

Следующая публикация