Как войска КНДР стали неожиданным козырем Путина на фронте: Евгений Карась рассказал

Солдаты КНДР. / © Associated Press

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Командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем Рейд Евгений Карась назвал присутствие северокорейских военных в приграничных регионах РФ серьезным вызовом для Украины.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Фокус".

"Северокорейцы – это очень интересный и драматический фактор в этой войне. Они действительно стали большой проблемой для нас", – заявил Карась.

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По его словам, присутствие войск КНДР в Курской области изменило ситуацию на фронте не в пользу Украины.

"Если бы не было этих коммунистических сил на Курщине, возможно, эта область и держалась бы лучше. Корейцы проявились как не усталая, мотивированная, хоть и тупая и дикая сила, которая просто "мясом" закрыла наши позиции и положила много наших воинов", - подчеркнул он.

Карась добавил, что без поддержки северокорейских подразделений российские силы не смогли бы добиться успеха:

"Морская пехота, десантники, спецназ - все это было, но без корейцев российская армада не могла бы так продвигаться".

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По его оценке, войска КНДР стали третьей стороной, реально усилившей наземные операции на стороне России. При этом их влияние, по словам майора, оказалось мощнее влияния западных союзников Украины, которые до сих пор не участвуют в боевых действиях.

Карась предостерег, что в случае опрокидывания войск КНДР непосредственно на территорию Украины ситуация приобретет новое измерение:

"Это резко изменит дипломатический контекст. КНДР станет фактором, который усложнит мирные переговоры. Путин сможет шантажировать мир с Ким Чен Ином".

Ранее Институт изучения войны сообщал, что Северная Корея может развернуть свои войска на фронте в Украине уже в июле или августе 2025 года. Такое участие КНДР может усилить способность России проводить наступательные действия по нескольким направлениям одновременно.

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