Как Воздушные силы сбивали ночью "Шахеды": командующий показал работу ПВО (видео)

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал видео работы ПВО во время российской ночной атаки беспилотниками "Шахед" по Украине.

Соответствующий ролик генерал-лейтенант опубликовал в своем телеграм-канале.

Олещук выложил видео, где зафиксировано, как украинские защитники стреляют по российскому беспилотнику в ночном небе. В конце концов, бойцы попадают по "Шахеду" и в этот момент он ярко вспыхивает.

"Боевая работа по враждеским БпЛА на южном направлении в ночь на 12 марта 2024 года! Спасибо воинам воздушного командования "Юг" за результат", — написал командующий Воздушными силами.

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Олещук показал видео работы ПВО по дронам "Шахед"

Напомним, российские оккупанты в ночь на 12 марта массированно атаковали Украину 22 беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 17 дронов.

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