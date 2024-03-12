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Как Воздушные силы сбивали ночью "Шахеды": командующий показал работу ПВО (видео)

Как Воздушные силы сбивали ночью "Шахеды": командующий показал работу ПВО (видео)

Обломки дрона "Шахед" после сбития украинской ПВО/Скриншот с видео

Олещук поблагодарил воинов воздушного командования "Юг" за результат.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал видео работы ПВО во время российской ночной атаки беспилотниками "Шахед" по Украине.

Соответствующий ролик генерал-лейтенант опубликовал в своем телеграм-канале.

Олещук выложил видео, где зафиксировано, как украинские защитники стреляют по российскому беспилотнику в ночном небе. В конце концов, бойцы попадают по "Шахеду" и в этот момент он ярко вспыхивает.

"Боевая работа по враждеским БпЛА на южном направлении в ночь на 12 марта 2024 года! Спасибо воинам воздушного командования "Юг" за результат", — написал командующий Воздушными силами.

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Олещук показал видео работы ПВО по дронам "Шахед"

Олещук показал видео работы ПВО по дронам "Шахед"

Напомним, российские оккупанты в ночь на 12 марта массированно атаковали Украину 22 беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 17 дронов.

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