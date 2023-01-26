Как враг тестирует возможности систем ПВО Украины: военный аналитик рассказал о новой тактике ракетных атак

Атака дронами "Шахедами" перед массированным ракетным обстрелом Украины 26 января осуществлялась для выявления и перегрузки украинских систем ПВО.

Об этом в эфире Апостроф TV заявил военный аналитик Игаль Левин.

"Они (российские оккупанты – ред) тестируют возможности разворачивающихся в Украине систем ПВО. Атаку "Шахедами" они используют для того, чтобы выявить системы ПВО, посмотреть, где развернуты новые системы, какие есть возможности... Перенасытить наши системы ПВО... Такая атака в две-три волны называется "перегрузкой". Есть цель перегрузить, а конкретные ракеты преследуют цель попасть по нужным объектам", — отметил Левин.

Аналитик добавил, что ПВО Украины может это преодолеть, но угрозу не стоит недооценивать, поскольку ни одно ПВО не способно закрыть небо полностью.

"Например, у вас есть 10 ЗРК, а летит 20 ракет. ЗРК у вас хорошие, но сбивают они 8-10 штук, а еще 10-12 летит дальше. Нет ни ПВО или ПРО в мире, даже в США, Европе или Израиле, которые не пробиваются. Ни ПВО не закроет небо полностью, всегда какая-то часть пролетит, поэтому угроза попадания есть всегда", — предупредил военный аналитик.

Военный эксперт Игорь Левченко ранее также говорил о смене тактики россиян. По его словам, враг действительно применяет дроны-камикадзе для выявления украинских систем ПВО с целью ослабления и создания условий дальнейших атак.

В то же время, как он сказал, ракет у кафиров осталось мало.

Напомним, российские кафиры возобновили атаки Украины дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131.

Добавим, что 26 января россияне атаковали Украину БПЛА, а через несколько минут – крылатыми ракетами. Сообщали, что в Винницкой области зафиксировали попадания.

А в Днепре враг попал в промышленное предприятие.