Как ВСУ атаковали штаб россиян в Севастополе: израильский эксперт рассказал о "мертвых зонах" противника

Во временно захваченном Севастополе 22 сентября был атакован штаб российского Черноморского флота, и удар был таким точным, потому что ВСУ атаковали с неожиданного для ПВО противника направления.

Об этом 24 канала рассказал израильский военный эксперт Давид Шарп.

Он предположил, что во время атаки ракеты вошли в Севастополь со стороны гор, а не моря.

"Захождение ракет из неудобного для систем ПВО противника направления, где есть "мертвые зоны" и где количественно не хватает систем противовоздушной обороны, всегда лучше", – объяснил эксперт.

ВСУ стремятся создать российской ПВО как можно больше проблем, поэтому перед тем был атакован командный пункт Черноморского флота, впоследствии штаб, юг Херсонской области и побережье Крыма.

Украинские силы пробили защиту судоремонтному заводу, попав в ПДК "Минск" и подлодку "Ростов-на-Дону", а затем нанесли удары по штабам.

"В этом есть закономерность: сначала попадание по системам ПВО, а затем по военным объектам. И когда есть возможность применить ракеты Storm Shadow и SCALP самым неудобным для противника способом, это осуществляется. И маршруты ударов – одна из главных составляющих в таком подходе", – подчеркнул Шарп.

Эксперт напомнил, что оккупанты уже заявляли, будто сбили в одном случае 8 ракет из 10, а в другом 5 из 6. Как сказал Шарп, здесь враг, возможно, и не соврал, как делает это обычно. А когда запускают цели-ловушки, то их поражение может быть воспринято за успешное отражение тревоги.

Также в момент атаки другие системы ПВО, расположенные ближе к фронту, пытаются одновременно атаковать ракеты Storm Shadow противорадарными ракетами, чтобы нарушить функционирование или поразить крылатые ракеты.

"В этом смысле большое значение имеет еще и разведывательная составляющая, без которой тоже невозможен успех подобных комплексных операций", – подчеркнул Давид Шарп.

Напомним, в результате удара по штабу Черноморского Флота России в Севастополе погиб его командующий Виктор Соколов и более 30 офицеров. Ранения получили российские генералы.

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