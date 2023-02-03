Как ВСУ будут освобождать Крым от оккупантов: эксперты озвучили возможные сценарии и сроки

На фоне подготовки контрнаступления Вооруженных сил Украины все чаще звучат прогнозы относительно возможных сроков и сценариев освобождения Крыма от российских оккупантов.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина должна "сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой". По его словам, "все началось в Крыму в 2014 году и на этом все закончится".

В то же время в Пентагоне сомневаются, что украинские военные могут деоккупировать Крым в ближайшем будущем. Такую информацию обнародовало издание Politico, ссылаясь на источники среди американских чиновников. Подобное заявление недавно делал и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли: "В этом году будет очень сложно военным путем выгнать российские войска со всей оккупированной территории. Это не значит, что этого не может быть. Это не значит, что этого не произойдет, но это будет очень сложно.

ТСН.ua собрал прогнозы и мнения аналитиков по поводу сроков и сценариев освобождения Крыма от оккупантов.

Какое оружие необходимо для деоккупации Крыма

Военный эксперт Петр Черник отмечает, что США могут предоставить Украине ракеты дальнего радиуса с поражением до 300 км. Это позволит ВСУ уничтожить Крымский мост и лишить противника логистики.

"К тому же нужно как можно больше машин F-16, которые с помощью ракет AGM-88 полностью уничтожают вражескую ПВО. А также этот самолет может брать на борт очень хорошую ракету AIM-120 AMRAAM с дальностью поражения до 180 км. Часть этих самолетов вступает в бои с их авиацией, а часть банально уничтожает все тяжелые транспортные самолеты, начиная от Ан-124 "Руслан" и заканчивая Ил-76", – говорит эксперт.

По словам Черника, если такую стратегию использовать несколько недель, личный состав российской армии начнет голодать и сам капитулирует.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире канала "Freeдом" заявил, что у ВСУ с новым западным оружием есть очень хорошие шансы освободить оккупированную часть южных областей, продвинуться на востоке и создать как минимум условия для захода в Крым.

"Если бы мы смогли наносить эффективные удары по военным объектам в оккупированном Крыму системами ATACMS и рядом других дальнобойных вооружений, это сдерживало бы южную группировку войск РФ, отрезало бы их от поставок из Крыма, где они себе организовали военную базу", — отметил он.

Три условия для освобождения полуострова

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что для освобождения Крыма ВСУ должны перерезать сухопутный коридор из РФ, решить проблему Черноморского флота и уничтожить Крымский мост.

"При условии получения дальнобойных артиллерийских систем, а также современных танков у ВСУ намного увеличиваются возможности для деоккупации Крыма. Сухопутный коридор из Крыма в Мариуполь и затем в Ростов-на-Дону является одним из факторов, с помощью которого Россия усиливает свое пребывание на полуострове. Чтобы украинские военные подразделения вошли в Крым, нужно перерезать сухопутную дорогу через Чонгар в сторону Мариуполя", – считает он.

Чубаров назвал и два других важных фактора для освобождения полуострова:

"Первый фактор — Черноморский флот РФ. Достижимость военных кораблей ракетами, артиллерийскими системами ВСУ тоже делает Крым очень уязвимым. Второй фактор — мост через Керченский пролив. Если ВСУ удастся снести их, освобождение Крыма становится уже неизбежным и успешным".

РФ может допустить стратегическую ошибку

Военный аналитик, участник АТО на Донбассе Евгений Дикий отметил, что ВСУ могут зайти в Крым в случае, если РФ переоценит свои возможности.

"Если в марте или апреле российские войска пойдут на Киев, то в июне мы заходим в Крым. Проблема в том, что их "большое весеннее наступление" на Киев далеко не гарантировано. И гораздо хуже для нас альтернативный сценарий, при котором они трезво оценят свои возможности и поймут, что уже наступали… И вместо "большого наступления" на Киев или даже хотя бы не большого, но наступления на Харьков, они направят сотни тысяч мобилизованных на нынешний фронт, заставят их там окопаться, организовать там трех-четырехлинейную оборону. И они там будут просто глухо сидеть в этой обороне, никуда не дергаться", — говорит Дикий.

По его словам, в таком случае Украине будет труднее освобождать свои территории, "поскольку прорывать многослойную оборону врага гораздо сложнее".

Как оккупанты в Крыму готовятся к наступлению ВСУ

Глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев сообщил, что россияне активно проводят мобилизацию в Крыму.

" В июле россияне начали создавать в Крыму мобилизационные комиссии на уровне так называемой "республики РФ" и муниципальные. Накануне этой мобилизации уже было выписано 60 тысяч повесток, а в планах они должны были мобилизовать 20 тысяч человек. .Ну и, конечно, говорить о том, что мобилизация прекратилась, мы не можем — она продолжается до сегодняшнего дня", — рассказал он.

По словам Бариева, мужчины призывного возраста выезжают из Крыма в Турцию, Узбекистан, Грузию, Казахстан, чтобы не оказаться в рядах Вооруженных сил РФ, "не служить и не воевать против собственного народа, против Украины".

"Мы фиксируем тех людей, которые участвуют в мобилизационных, призывных комиссиях. Это работники и муниципалитетов, и военкоматов, и врачи, которые дают заключение о пригодности или непригодности для службы в вооруженных силах РФ. Мы знаем, как врачи обычно это делают. Это и директора школ, учителя, разносящие повестки. Это и депутаты местных советов. Мы предупреждаем, что они участвуют в преступлениях против человечности и что это преступление не имеет срока давности, они будут нести наказание перед украинским народом", — заявил он.

Глава Меджлиса Рефат Чубаров добавил, что россияне ищут людей для строительства укреплений на полуострове. Расценки на такую работу указываются от 2 тыс. рублей в день, причем обещают кормить бесплатно. В то же время усиленно проводится агитация местного населения с целью привлечения в частные военные компании, но желающих практически нет.

Читайте также: