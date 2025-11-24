Как ВСУ держат оборону Покровска: военный аналитик объяснил

ВСУ / © Getty Images

Украинские войска в Покровском направлении сосредоточили свою оборону на максимальном уничтожении российских сил в городской застройке. Цель такой тактики — не дать кафиров вырваться на открытое пространство, где численное преимущество врага может привести к повторению сценария Авдеевки.

Об этом в эфире «Общественного радио» заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

«Суть нашей обороны в Покровске — максимально перемалывать живое мясо россиян в городской застройке. Потому что если они выберутся на открытое пространство, то мы можем получить ту ситуацию, которая была после бреши Авдеевки, где россияне только убитыми потеряли более 70 тысяч военных. Мы помним, когда они по полям, используя численное преимущество, смогли иметь продвижение», — подчеркнул Дмитрий Жмайло.

По словам эксперта, украинским Силам обороны удается выравнивать линию столкновения и закрепляться по железной дороге, создавая плацдармы к югу от нее.

Дмитрий Жмайло подчеркнул, что на Покровском направлении украинским силам противостоит постоянно наращивающаяся «огромная орда». В общей сложности оккупанты сосредоточили на этом направлении 156 тысяч военных. Среди них 70 тысяч — это штурмовики. Еще 51 тысяча — морские пехотинцы.

Он добавил, что непосредственно в самом Покровске соотношение украинских сил к российским составляет 1 к 6 или 1 к 7.

Напомним, украинские военные и спецслужбы продолжают оборонную операцию в районе Покровска, увольняя ключевые районы города и сдерживая российские штурмы на южных окрестностях.

Ранее сообщалось, что российские захватчики из южной части Покровска продвигаются к центральной части города, постепенно переходящей под контроль врага.