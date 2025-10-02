Как ВСУ хитростью сбили российские самолет Су-34 и вертолет Ми-8: детали от Bild

Российский бомбардировщик Су-34 / © Associated Press

Украинские военные провели несколько успешных операций против российской авиации, применив нестандартные тактики. Речь идет о сбитии в конце сентября вражеского бомбардировщика Су-34 и вертолета Ми-8.

Об этом сообщает Bild.

Так, 25 сентября в Запорожской области украинские силы противовоздушной обороны уничтожили российский фронтовой бомбардировщик Су-34. По информации издания, защитники Украины использовали для этого комплекс Patriot, который россияне накануне считали уничтоженным.

На самом деле украинцы выставили муляж Patriot, а настоящий комплекс находился в засаде. Самолет, считая небо безопасным, вышел на задание и был поражен ракетой.

Российские источники сообщили, что один пилот погиб, а второй выжил.

Еще одна успешная атака состоялась 29 сентября в Донецкой области, где украинские силы впервые уничтожили российский вертолет Ми-8 дроном-камикадзе. Разведка заранее отследила маршруты российских пилотов и несколько дней подряд запускала беспилотники в зону их полетов. В тот день украинский дрон встретил вражеский вертолет в воздухе и смог его сбить.

Военный обозреватель издания Юлиан Репке подчеркивает: эти примеры демонстрируют, что даже при значительном превосходстве России в воздухе Украина способна наносить ощутимые удары, используя креативные подходы и новую тактику.

Напомним, 25 сентября на Запорожском направлении Воздушные силы ВСУ сбили российский Су-34, который атаковал управляемыми авиабомбами областной центр.

А 29 сентября командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадьяр» сообщил, что украинские защитники уничтожили российский вертолет Ми-8 с помощью FPV-дрона. Момент поражения сняли на видео.