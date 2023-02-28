Как ВСУ могут освободить Крым: Ходжес показал карту и назвал инструкцию

По его мнению, для деоккупации Крыма поначалу можно обойтись без широкомасштабной сухопутной операции.

Командующий армией США в Европе (2014-2017) Бен Ходжес показал план освобождения Крыма.

Об этом он написал в Twitter.

Ходжес считает, что для деоккупации Крыма поначалу можно обойтись без широкомасштабной сухопутной операции.

По его мнению, на первом этапе ВСУ должны были нанести дальнобойные удары по военной инфраструктуре РФ в Крыму, в частности – по Черноморскому флоту. Также следует отрезать материально-техническое обеспечение Крыма. Ходжес показал карту возможных ударов.

Фото: Бен Ходжес / Twitter

"Великолепная карта, показывающая, как высокоточные удары большой дальности могут сделать Крым непригодным для российских войск. Скептики по Крыму предполагают, что для этого нужна дорогостоящая широкомасштабная сухопутная атака... Но прежде всего приоритет – сделать Крым непригодным для России. ССО и другие будут способствовать этому", – отметил он.

Ходжеса "очень расстраивает", что Украине до сих пор не предоставили ракеты большей дальности ATACMS. Он считает, что не стоит настаивать на конкретных платформах или системах оружия, но нужно добиваться предоставления дальнобойного оружия.

"Точность на большом расстоянии – это то, что нужно. Название фактической системы не столь важно", – добавил он.

Американский генерал предлагает ежедневными высокоточными ударами отгонять Черноморский флот от Севастополя.

"То же касается российских военно-воздушных сил в Саках и т.д. Затем некоторые цели поразить беспилотниками. Сухопутные же войска могут прийти позже", — подытожил он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вернув Крым, Украина возобновит мир.

Напомним, Ходжес призвал союзников предоставить Украине все необходимое вооружение для того, чтобы освободить оккупированный Крым.

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