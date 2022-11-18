Как ВСУ могут освободить левый берег Херсонской области: военный эксперт дал ответ

Свитан отметил, что оккупанты успели взорвать мосты и не дали переправиться ВСУ на левый берег Днепра, поэтому сейчас осталась лишь одна точка, где это еще более-менее целесообразно — в районе Новой Каховки.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, какую тактику Вооруженные силы могут выбрать для освобождения левобережья Херсонщины.

Об этом Свитан рассказал в эфире "Радио НВ"

"Правый берег выше левого, поэтому оптимальный вариант с правого берега контрбатарейной борьбой уничтожить всю российскую артиллерию на глубину как минимум 40 км... Эта полоса на левом берегу будет выжжена нашей артиллерией. Это примерно так же будет, как в тире. Выходить будут батареи, будут предварительно разведанными целями отстреливать, уходить. А дальше уже будут считать, сколько нужно пакетов для уничтоженных россиян", — считает он.

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По мнению эксперта, дальше включатся в работу HIMARS и отгонят оккупантов на следующие 40 км от реки Днепр.

"То есть на глубину 80 км по всей протяженности реки Днепр. Ниже Каховки и Каховского водохранилища, по левому берегу, конечно, будет работать наша арта", — пояснил он.

Свитан отметил, что оккупанты успели взорвать мосты и не дали переправиться ВСУ на левый берег Днепра, поэтому сейчас осталась лишь одна точка, где это еще более-менее целесообразно — в районе Новой Каховки.

"Там чуть больше 100 метров сама гидроэлектростанция. По идее, можно в районе Новой Каховки создать плацдарм. Наша спецура готова к этому. И из этого района дальше можно продолжать движение уже в сторону Крыма", — подытожил он.

Напомним, по данным Генштаба, 18 ноября подтверждены потери противника в Херсонской области за предыдущие дни. Так, в городе Скадовск в результате поражения района сосредоточения оккупантов потери личного состава составляют около 50 человек погибшими. А в городе Чаплинка подтверждается уничтожение боеприпасов.

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