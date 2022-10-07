Как ВСУ освободят Крым и когда: военный эксперт указал на предпосылки для деоккупации полуострова

При контроле над правым берегом Днепра, в зоне поражения Himars и САУ PzH 2000 окажется вся тыловая инфраструктура россиян на левом берегу. Это создаст предпосылки успешной деоккупации Херсонской области и АР Крым.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Давайте не будем называть конкретные даты. Если мы возьмем под контроль правый берег Днепра, то в зоне поражения Himars и САУ PzH 2000 окажется вся тыловая инфраструктура россиян уже на левом берегу. Это создаст предпосылки для успешной деоккупации Херсонской области и оперативного пространства. Деоккупации АР Крым", — сказал Дмитрий Снегирев.

По его словам, рассматриваются несколько вариантов деоккупации полуострова даже без форсирования Днепра.

"Это в позитиве. Почему? Вспомните высказывания представителей Пентагона о том, что нет необходимости в передаче Украине комплексов ATACMS", — добавил военный эксперт.

Однако, как говорит Дмитрий Снегирев, оружие, которое сейчас находится в ВСУ, способно выполнять свои задачи для деоккупации Крыма.

"Момент использования Himars – это не историческая перспектива, а ближайшие месяцы. Но, подчеркну, что не надо забегать вперед", – сказал эксперт.

Напомним, по состоянию на 6 октября с начала текущего месяца ВСУ освободили от российских кафиров более 400 квадратных километров Херсонской области.

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