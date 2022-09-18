Как ВСУ освобождали Харьковщину: инфографика деоккупации за последнюю неделю (видео)

С 6 сентября украинские защитники освободили около 8500 кв. км украинской территории.

В Сети показали инфографику, как ВСУ в течение прошлой недели освобождали Харьковщину и Донбасс.

Карту опубликовал Центр стратегических коммуникаций.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, от 6 сентября украинские защитники уволили около 8500 км² украинской территории.

Кроме того, в ЦСК рассказали об успехах ВСУ за последнюю неделю:

Украинские воины вышли в госграницу из РФ на отдельных участках фронта в Харьковской области, сообщил глава местной ОВА.

На юге ВСУ продвинулись и освободили более 500 км территории и деоккупировали 13 населенных пунктов, сообщил генерал-майор Дмитрий Марченко.

ВСУ установили огневой контроль над территорией Херсона. Украинские войска продвигаются в области, но пока не могут объявлять обо всех успехах. Об этом сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

ВСУ зашли в Святогорск на Донетчине. Об этом сообщили в Нацгвардии Украины.

Украинские защитники уничтожили базу оккупантов в Луганской области. Россияне проживали на автовокзале Сватового, сообщил глава местного ОВА.