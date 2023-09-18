Как ВСУ освобождали от оккупантов Клищиевку: появилось видео штурма российских позиций

Министерство внутренних дел Украины показало, как украинские военные освобождали от российских оккупантов Клищиевку.

Соответствующее видео было опубликовано в пресс-службе МВД.

На кадрах видно, что украинские военные во время штурма уничтожали российские танки и живую силу. ВСУ зачищали здания, выбивали оттуда военных РФ и запускали по позициям окупантов ударные дроны и артиллерию. Как итог – Силы обороны пополнили также и обменный фонд.

Напомним, что увольнение населенного пункта дает ВСУ ряд преимуществ над российскими оккупантами.

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