Как ВСУ освобождали от оккупантов Клищиевку: появилось видео штурма российских позиций

Украинские военные при штурме уничтожали российские танки и живую силу.
Министерство внутренних дел Украины показало, как украинские военные освобождали от российских оккупантов Клищиевку.
Соответствующее видео было опубликовано в пресс-службе МВД.
На кадрах видно, что украинские военные во время штурма уничтожали российские танки и живую силу. ВСУ зачищали здания, выбивали оттуда военных РФ и запускали по позициям окупантов ударные дроны и артиллерию. Как итог – Силы обороны пополнили также и обменный фонд.
Напомним, что увольнение населенного пункта дает ВСУ ряд преимуществ над российскими оккупантами.
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