Как ВСУ освобождали Змеиный: появилось уникальное архивное видео

В Сети появилось архивное видео работы украинской артиллерии в мае 2022 года, когда Силы обороны освобождали от врага остров Змеиный.

Соответствующий ролик опубликовало издание "Думская".

Журналисты опубликовали видео от 4 мая 2022 года, на котором украинская реактивная система залпового огня БМ-27 "Ураган" прямо из баржи обстреливает российских оккупантов на острове Змеиный.

Своими воспоминаниями о событиях поделился командир батареи майор Иван Ижицкий.

"Можно сказать, мы открыли сезон. Хоть и привязались к косе, но навестись все равно оказалось непросто – не сильно, но качает. Задумка была в том, чтобы проверить, есть ли смысл из такого стрелять. Потому что остров маленький, попасть по нему сложно, как в пять копеек. В итоге из 16 снарядов 11 прилетели по острову. Поняли, смысл есть", – рассказал военный.

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Архивное видео с освобождением Змеиного появилось в Сети

Напомним, российские войска захватили остров Змеиный в первый же день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года. С тех пор украинские войска регулярно атаковали вражеские позиции там, и 30 июня того же года в ОК "Юг" сообщили, что оккупанты спешно покинули Змеиный.

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