Как ВСУ освобождают Херсонщину от оккупантов: все подробности и карта боевых действий

В Херсонской области вооруженные силы Украины продолжают вытеснять российские войска с правобережья Днепра. Освобождены десятки населенных пунктов, оккупанты бегут на левый берег, а в самом Херсоне уже заметили первый украинский флаг.

ТСН.ua собрал подробности освобождения Херсонской области от оккупантов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, во время успешных наступательных действий украинских войск на Херсонском направлении только 9 ноября было освобождено 12 населенных пунктов: Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенка, Костромка, Краснолюбецкое, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное.

Украинские защитники в освобожденных селах сделали фото возле фельдшерского пункта и школы, развернув там флаги своего подразделения.

Фото: Бригада Богуна

Фото: Бригада Богуна

В деоккупированных населенных пунктах ВСУ встречают цветами и избавляются от остатков российского присутствия.

Кроме того, украинские партизаны вывесили флаг Украины в центре Херсона.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября сообщал, что на Херсонском направлении от 1 октября Силам обороны удалось восстановить контроль над 41 населенным пунктом. Продвижение украинских войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, освобождено до 1381 кв км территорий.

В сети появилась карта, демонстрирующая масштабы "отрицательного наступления" оккупантов в Херсонской области. Ее обнародовал блогер Александр Аронец.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты, отступая, грабят населенные пункты и принудительно выселяют местных жителей. В частности, они пытаются максимально повредить линии электропередачи, элементы транспортной и критической инфраструктуры, минируют дороги.

11 ноября был разрушен Антоновский мост, на протяжении долгих месяцев находившийся под обстрелами. На фото видно, что обрушились два пролета. По данным российских "военкоров", мост был взорван войсками РФ при отступлении.

По информации Главного управления разведки Минобороны, на правом берегу Днепра сейчас могут находиться до 20 тысяч оккупантов — более половины группировки, дислоцировавшейся на правобережье.

Как сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий, сначала россияне вывозили на левый берег гражданских, затем военных, не участвовавших в активных боевых действиях, и материально-техническое обеспечение. Сейчас, по его словам, выезжают только отдельные боевые подразделения.

Скибицкий добавил, что россияне отступают со второй линии обороны, на которую их отбросили украинские военные в начале октября.

Российский военный блогер Alex Parker Media сообщил, что оккупанты в панике покидают Херсон, а на левом берегу также царит анархия. Из-за точных обстрелов ВСУ, оккупанты убегают подальше от реки Днепр. Как отметил блогер, командование ВС РФ думало, что у него есть около недели на спокойный вывод всех войск, но Украина испортила эти планы.

Российские блогеры также сообщали о панике среди оккупантов, в частности и о том, что военные ВС РФ пытаются перебраться на левый берег "на всем, что может плавать" и "едва ли не дерутся за лодки".

Появилось также видео бегства российских военных из Херсона через переправу возле Антоновского моста.

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