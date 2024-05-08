Как ВСУ преодолеть военное преимущество РФ в войне: рассказали в Минобороны Нидерландов

В Минобороны Нидерландов признали, что Запад, возможно, действительно "долго и недостаточно" оказывал военную помощь Украине.
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен считает, что Украина может преодолеть преимущество российских военных сил на фронте, если увеличить поставки боеприпасов, дронов и средств ПВО.
Об этом нидерланская министерша рассказала в интервью в интервью LRT.
Она признала, что, возможно, Запад действительно "долго и недостаточно" оказывал военную помощь Украине.
"Если спросить украинского воина, который стоит в окопах на фронте, то, конечно, возможно, это долго длится и помощи недостаточно. Но война сложная и очень уродливая. Сейчас мы видим, что действительно россияне имеют определенное преимущество, но я убежден, что мы можем изменить ситуацию, если увеличим объемы производства, особенно боеприпасов, а также беспилотников и других новых технологий, которые широко внедрены и используются Украиной. Если мы сможем усилить возможности противовоздушной обороны", - сказала она.
Оллонгрен уверена, что Украине удастся изменить ситуацию на фронте к лучшему, однако "мы должны продолжать активно поддерживать ее".
Напомним, воины ВСУ рассказали, появилось ли на фронте больше снарядов.
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