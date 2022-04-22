Как ВСУ сбивали российский вертолет Ка-52 "Аллигатор": появилось видео

В "Аллигатор", который залетел на территорию Украины, попали из ПЗРК.

Генеральный штаб обнародовал видео, как ВСУ сбивали российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

"Подразделом ПВО Национальной гвардии Украины, которое выполняет боевые задания в Запорожской области, вчера, 21 апреля, был сбит вражеский вертолет", — говорится в сообщении под видео.

Отмечается, что в "Аллигатор", который залетел на территорию Украины, попали из ПЗРК.

"Еще один вражеский вертолет, отстреливая тепловые ловушки, пытался быстро покинуть территорию. Вместе победим!", — подчеркнули в Генштабе.

Как вчера сбивали российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" Как вчера сбивали российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Подразделением ПВО Национальной гвардии Украины, которое выполняет боевые задания в Запорожской области, вчера, 21 апреля 2022, был сбит вражеский вертолет. "Аллигатор", залетевший на территорию Украины, попали из ПЗРК. Еще один вражеский вертолет, отстреливая тепловые ловушки, пытался быстро покинуть территорию. Итого победим! #stoprussia Опубликован Генеральный штаб ВСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine Пятница, 22 апреля 2022 г.

Напомним, саперы-водолазы отыскали и уничтожили сверхмощную бомбу, которая не сработала при сбросе на черниговский мост.

Читайте также: