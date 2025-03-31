Как ВСУ сдерживают наступление на Покровском направлении: детали от Сырского

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский

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На Покровское направление бойцам ВСУ частично удалось выполнить задачи по удержанию оборонных рубежей и стабилизации обстановки.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

Генерал отметил, что главными задачами Сил обороны Украины остаются удержание рубежей обороны и стабилизация ситуации на угрожающих направлениях.

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«Благодаря принятому управленческому решению и стойкости украинских воинов эту задачу частично удалось выполнить, в частности, что касается Покровского направления», — проинформировал Сырский.

Он указал, что там, в операционной зоне оперативно-тактической группировки "Донецк", российская армия сосредотачивает основные наступательные усилия, но она фактически буксует на месте.

В то же время, украинские защитники там, где это возможно, применяют тактику активной обороны. На некоторых участках фронта ВСУ продвигаются вперед, улучшают тактическое положение, восстанавливают десятки позиций, сковывают значительные силы противника.

Напомним, в середине марта возобновилось наступление российских войск на Покровском направлении. Радиоперехват и данные разведки свидетельствуют о наращивании вражеских сил в районе Селидово и создании запасов боеприпасов.