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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
112
Время на прочтение
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Как ВСУ сдерживают наступление на Покровском направлении: детали от Сырского

Украинские военные укрепляют оборону на Покровском направлении, сдерживая врага и улучшая свои позиции.

Автор публикации
Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский

На Покровское направление бойцам ВСУ частично удалось выполнить задачи по удержанию оборонных рубежей и стабилизации обстановки.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

Генерал отметил, что главными задачами Сил обороны Украины остаются удержание рубежей обороны и стабилизация ситуации на угрожающих направлениях.

«Благодаря принятому управленческому решению и стойкости украинских воинов эту задачу частично удалось выполнить, в частности, что касается Покровского направления», — проинформировал Сырский.

Он указал, что там, в операционной зоне оперативно-тактической группировки "Донецк", российская армия сосредотачивает основные наступательные усилия, но она фактически буксует на месте.

В то же время, украинские защитники там, где это возможно, применяют тактику активной обороны. На некоторых участках фронта ВСУ продвигаются вперед, улучшают тактическое положение, восстанавливают десятки позиций, сковывают значительные силы противника.

Напомним, в середине марта возобновилось наступление российских войск на Покровском направлении. Радиоперехват и данные разведки свидетельствуют о наращивании вражеских сил в районе Селидово и создании запасов боеприпасов.

Дата публикации
Количество просмотров
112
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