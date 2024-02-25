Как ВСУ удалось ослабить позиции россиян в Крыму: ответ британских разведчиков

Оккупанты прячут свои корабли.
Потопление кораблей Черноморского флота РФ заставит россиян переоценить свою маневренность вблизи западного Крыма.
Об этом говорится в отчете британской разведки.
"В начале войны с Украиной, в феврале 2022 года, Военно-морские силы России сохранили свободу маневров в Черном море, особенно на северо-западе. Украина продолжает повышать восприятие российской угрозы к новым высотам путем комбинированных ударных действий на суше и на море, вынуждая подразделения Черноморскому флоту (ЧФ) передислоцировать свои основные районы операций в восточное Черное море", — говорится в сообщении.
Постоянный успех украинских атак заставлял ЧФ отступать, а недавние события, такие как затопление кораблей "Тарантул" "Ивановец" "Цезарь Куников", привели к ликвидации командира ЧФ, отметили разведчики.
Напомним, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в оккупированном Крыму увеличится количество взрывов. В то же время он надеется, что Крымский мост будет уничтожен уже в 2024 году.
В этом году был нанесен ряд ударов по объектам России в оккупированном Крыму – начиная от ракетного удара по штабу ЧФ в Севастополе до поражения российских кораблей в доках судоремонтного завода в Севастополе и судостроительного – в Керчи.
В этом году Силы обороны заходили в Крым физически и развернули украинский флаг. Кроме высадки десанта на мысе Тарханкут, в украинской разведке одной из самых удачных операций называют установление контроля над так называемыми "Вышками Бойко".
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