Как ВСУ удерживают Курахово, несмотря на постоянное давление врага

ВСУ удерживают часть города Курахово, но враг не останавливается.

Такое мнение высказал волонтер и главный сержант 46 бригады ДШВ во время интервью в программе "Наблюдательный пункт".

В настоящее время часть Курахового остается под контролем Вооруженных Сил Украины, несмотря на постоянное давление со стороны российских войск. оккупанты распространяют дезинформацию о полном захвате города, однако, по словам военных, это не соответствует действительности. В то же время захватчики постепенно продвигаются вперед.

"Нет линий обороны в самом городе, они были только за его пределами", — отметил волонтер.

Он подчеркнул, что основной проблемой является отсутствие достаточного человеческого ресурса. Военный отметил, что во всех подразделениях на фронте наблюдается дефицит личного состава, что значительно усложняет ситуацию.

"Речь не идет о плохих людях, просто их не хватает. Двое или трое бойцов не смогут удержать целое здание. Это нереально", — отметил сержант.

В силу ситуации военный также добавил, что российские войска не применяют никаких особых стратегий на Кураховом направлении, а просто идут вперед большими силами, даже за счет значительных потерь.

"Несмотря на потери, они всегда подбрасывают свежие силы", — подчеркнул он.

Подобная тактика, по словам бойца, уже наблюдалась на других участках фронта, в частности во время битвы за Бахмут.

Сейчас ситуация в Курахово остается сложной, однако вооруженные силы Украины делают все возможное, чтобы удержать позиции и не дать оккупантам продвинуться дальше.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Курахово оказалось обречено! Людей не хватало! Следующая - Днепропетровщина?

Напомним, россияне стремятся перекрыть дорогу из Запорожья в Донецк, которая является одной из основных для поставок оружия и военной поддержки на Кураховское и Времевское направления.

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