Как ВСУ уничтожили пушку и топливозаправщики врага: появилось видео

На видео показана совместная работа 47-й отдельной артиллерийской бригады и 128-й отдельной бригады терробороны.

Вооруженные силы Украины уничтожили очередную вражескую технику.

Стратком ВСУ обнародовал соответствующее видео на своем Telegram-канале 1 июля.

"Совместная работа 47-й отдельной артиллерийской бригады и 128-й отдельной бригады территориальной обороны по уничтожению пушки и топливозаправщиков противника", — говорится в сообщении под видео.

Как ВСУ уничтожили пушку и топливозаправщики врага

Напомним, в ВСУ рассказали, сколько вражеских "Искандеров" и "Кинжалов" сбили за июнь: семь баллистических ракет "Искандер-М", шесть аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал" и восемь вертолетов.

Читайте также: