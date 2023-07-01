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Как ВСУ уничтожили пушку и топливозаправщики врага: появилось видео

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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Как ВСУ уничтожили пушку и топливозаправщики врага: появилось видео

Силы обороны нанесли врагу очередные потери / Фото: Associated Press

На видео показана совместная работа 47-й отдельной артиллерийской бригады и 128-й отдельной бригады терробороны.

Вооруженные силы Украины уничтожили очередную вражескую технику.

Стратком ВСУ обнародовал соответствующее видео на своем Telegram-канале 1 июля.

"Совместная работа 47-й отдельной артиллерийской бригады и 128-й отдельной бригады территориальной обороны по уничтожению пушки и топливозаправщиков противника", — говорится в сообщении под видео.

Как ВСУ уничтожили пушку и топливозаправщики врага

Как ВСУ уничтожили пушку и топливозаправщики врага

Напомним, в ВСУ рассказали, сколько вражеских "Искандеров" и "Кинжалов" сбили за июнь: семь баллистических ракет "Искандер-М", шесть аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал" и восемь вертолетов.

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Просмотры
391
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