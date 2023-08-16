Как ВСУ освобождали Урожайное в Донецкой области: появилось видео с боями

На кадрах также видно, как, получив ответ от ВСУ, оккупанты бежали из поселка.

В Вооруженных силах показали, как освобождали от российских оккупантов Урожайное Донецкой области.

Видео опубликовала 35-я отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, чьи бойцы активно участвовали в деоккупации.

"Военные 35-й отдельнаой бригады морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского вместе с собратьями 38-й отдельной бригады морской пехоты, а также при участии других подразделений Сил обороны Украины в рамках контрнаступательных действий освободили очередной населенный пункт Урожайное на Донетчине", - говорится в тексте под сообщением.

На кадрах видно, как Силы обороны увольняли каждый метр населенного пункта, а российские войска бежали. Также на видео видны фрагменты боев между украинской армией и оккупантами.

Как ВСУ освобождали Урожайное в Донецкой области: появилось видео

Напомним, в среду, 16 августа, в Минобороны Украины сообщили о деоккупации населенного пункта в Донецкой области — Урожайного.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Коваленко: Почему фиаско войск РФ на Лимано-Купянском направлении было ОЧЕВИДНЫМ?

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