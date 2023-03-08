"Активность оккупантов увеличилась": озвучены новые подробности обороны Бахмута

Враг штурмует украинские позиции несколько раз в день.

Армия России за последние дни активизировала попытки захватить Бахмут Донецкой области. Кроме "мясных" штурмов силами мобилизованных и "вагнеровцев", враг стал больше применять авиацию и артиллерию.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба.

"Ситуация тяжелая — враг регулярно штурмует наши позиции небольшими группами 10-20, в некоторых случаях 30 человек. Пытаются прорвать нашу оборону. Слава богу, им сейчас это не удается... На некоторых участках фронта возможен один штурм в день, возможны два и больше", – рассказал военный.

По его словам, активность врага за последние дни увеличилась:

"Увеличились артиллерийские обстрелы, разведка нашей территории с помощью беспилотных летательных аппаратов. Он начал применять авиацию активнее, есть попытки залета на нашу территорию. Артиллерия начала работать больше, раньше они использовали гораздо меньше снарядов, чем сейчас. Они работают некачественно, неточно, соответственно, большое количество снарядов они просто оставляют у нас в полях".

Шандыба рассказал, что ближние бои проходят регулярно, во время попыток штурмов:

"Если некоторые люди прошли, не уничтоженные нашей артиллерией, они вступают в ближний бой с нашими ребятами. Но там они просто погибают, не достигнув никаких результатов. Преимущественно это "вагнеровцы", мобилизованные из зон, просто мобилизованные из России. Иногда они используют регулярные войска для попыток зачисток. Сначала они посылают группы "мяса", после этого выдвигается регулярная армия, которая думает, что предыдущая группа успешно выполнила свои задачи".

Пресс-офицер отметил, что на некоторых участках россияне немного продвигаются, но это временно.

"Думаю, сейчас будет наш удар, и мы окрестности отобьем назад. Это для них будет чистое поражение", — подчеркнул он.

Шандыба также не подтвердил слухи о "снарядном голоде" у оккупантов:

"Снарядов у них достаточно. Меньше, чем было летом. Сейчас они работают аккуратнее, но коэффициент действия от их работы очень низок".

Напомним, Бахмут остается самой горячей точкой на фронте. Российские оккупанты пытаются перерезать украинским военным пути поставок боеприпасов и окружить защитников города.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого было принято решение о продолжении оборонной операции и дальнейшем усилении позиций украинских военных в Бахмуте.

По информации источников ТСН.ua среди высокопоставленных должностных лиц в правительстве, сейчас взять в окружение Бахмут невозможно. Оборона города – принципиальный вопрос для президента и военного командования, и решение удерживать Бахмут – их общая позиция.

Военная разведка Великобритании в своем отчете отмечает, что Украина укрепляет Бахмут элитными подразделениями ВСУ.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключает, что Бахмут может быть захвачен российскими войсками в ближайшие дни.

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