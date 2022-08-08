Как выбрать бронежилет: в чем отличия стальных и керамических бронеплит и сколько придется заплатить

Многим украинцам придется быть готовыми к войне даже после победы, поэтому уже сейчас овладевают нужными навыками и знаниями.

Парамедицина, огневая подготовка, индивидуальная самооборона – в тыловых городах немало курсов. Не меньше внимания и средствам защиты, в частности, бронежилетам, говорится в ТСН.

Александр Довгий с 14-го года участвовал в войне на востоке, теперь – производит бронежилеты. Что означает бронь на теле, он проверил на себе. «Прилетел снаряда воздушной поддержки об ветки, из 13 человек 12 сразу были ранены. Я был более легче ранен… У меня была небольшая контузия, и гематома поясницы, потому что в бронепояс именно один из обломков прилетел», – рассказывает мужчина.

Сейчас в российско-украинской войне основные ранения – осколочные, пулевые травмы – значительно меньший процент, – говорит известный украинский врач Борис Тодуров, который сегодня спасает раненых бойцов. «И в этом случае и бронежилет, обладающий достаточно серьезной защитной функцией, несомненно от этих обломков спасает жизненно важные органы», — говорит врач.

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Самый распространенный тип бронежилета – с плитами – размером примерно 25 на 35 сантиметров – на груди и на спине. Именно на этом участке плита прикрывает сердце, аорту, корень легких. Здесь скопление крупных сосудов, повреждения которых почти сразу приводят к смерти. «Чаще всего обломки поражают какие-то периферические участки тела, но если человек защищен бронежилетом, то нет прямых попаданий в область сердца, в область корня легкого, в область больших сосудов, где это может быть смертельным», — объясняет врач.

Александр занимается бронежилетами именно со стальной плитой. Они надежны и выносливы. Защищают от большинства обломков и обычных автоматных пуль калибра 5,45 и 7,62, самый распространенный класс – четвертый плюс. Основной недостаток – их вес. Одна плита – около четырех килограмм. Выходит, две плюс плитоноски будут весить десять и более килограмм. Другой тип пластин – керамические – состоят из многокомпозитных материалов. Легче по весу – по два с половиной кило, более крепкие, но не многоразовые.

«Если два попадания идут близко друг к другу, второе попадание – будет пробоина, потому что керамический внешний слой уже разрушен», – объясняет разработчик бронежилетов.

Дизайнер Александр Радченко всю свою жизнь до 24 февраля разрабатывал модели ВИП-одежды и обуви. С началом полномасштабной войны России против Украины Александр занялся моделями плитоносок и брони. Но бронеплиты из стали имеют еще один недостаток, кроме веса. При попадании в броню пули разбиваются на осколки, которые могут быть роковыми. «Первое – это остановить пулю, второе – это собрать обломки для того, чтобы не порубило предпьечье, кисти рук, я слышал жуткие истории там, когда и в горло попадало, поэтому меня это очень беспокоило.

В плитах компании Александра Довгого, например, для остановки осколков используют плотный войлок. «Это стреляли из "Винтореза", это одна из новых винтовок россиян, был бронебойный их патрон, то есть большой, тяжелый пули, калибр там 9 на 39, он разрушился о плиту, и таким образом застряла, пришлось ее вырезать для того, чтобы достать и увидеть.

А дизайнер Радченко использовал смолу – для виброизоляции автомобилей. И творческую смекалку. «она наносится первым слоем на плиту, а затем наносится в два слоя армированного каучука, вспененного. оказалось – это работает. Именно в такой комплектации, именно трехслойная резина, она поглощает обломки», – объясняет Александр Радченко.

Но бойцы убеждают, что уловки все же спасают не всегда, класс защиты бронежилета и пуля имеют значение.

И последний, но важный нюанс – цена. Самая дорогая среди всех типов пластин – керамика. Одна плита стоит от 10 до 20 тысяч гривен и даже выше, когда цена стальной брони – от 2-3 тысяч гривен.

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