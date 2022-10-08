Как выглядел Крымский мост до и какой после взрыва: появились спутниковые снимки

В PlanetScope сделали снимки Крымского моста 7 и 8 октября – до и после взрыва.
В Сети опубликовали спутник фото Крымского моста – до и после взрыва.
Об этом говорится в Twitter компании Planet.
"На этих двух снимках PlanetScope, сделанных с разницей в один день 7 и 8 октября 2022 года, показан поврежденный мост через Керченский пролив после мощного взрыва сегодня. Это единственный мост, соединяющий Крымский полуостров с Россией", – говорится в сообщении.
На втором снимке видны сильные повреждения моста в результате взрыва.
Взрыв на Крымском мосту: что известно сейчас
Напомним, что взрыв на Крымском мосту, соединяющий оккупированный полуостров с РФ, прогремел сегодня около 6 часов утра.
Оккупационные "власти" Крыма также заявили, что движение по Керченскому мосту полностью закрыто. Готовится запуск паромной переправы через пролив. К ней уже начали собираться огромные очереди россиян, чтобы уехать с полуострова.
Позже оккупанты показали, как выглядит сейчас поврежденный мост. Все было снято с такого ракуса, чтобы не шокировать реальностью россиян.
Между тем, в РФ сообщают о трех погибших в результате взрыва на Крымском мосту.
А вот советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен: взрыв устроили сами россияне. По его мнению, взрыв явился следствием противостояния между ФСБшниками и российским Минобороны.
По его информации, ФСБ хотела арестовать российских генералов, а Минобороны РФ подставило ФСБ, отвечавшее за охрану моста. По словам Подоляка, говорить о возможном путче еще рано, но в РФ назревает конфликт между разными силовиками.
Главный коллаборант и "гауляйтер" оккупированного полуострова Сергей Аксенов заявил, что автомобильное движение по неповрежденным полосам моста восстановили. Но только для легковых автомобилей и автобусов. Грузовики пока не пропускают. Позже оккупанты заявили, что возобновили железнодорожное движение.