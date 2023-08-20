Как выглядит драмтеатр изнутри в Чернигове, куда попала российская ракета

По состоянию на 14:00 известно о 156 пострадавших и сестер погибших.

В Сети 20 августа появилось видео, как выглядит драмтеатр изнутри в Чернигове, куда накануне попала российская ракета.

Видео опубликовало "Радио Свобода".

На кадрах видно поврежденное здание театра, которое памятником архитектуры местного значения — избитые стены, выбитые окна, поврежденный потолок. Везде лежит стекло и обломки от здания.

Напомним, по состоянию на обед известно, что погибли семь человек, в том числе ребенок. Число пострадавших возросло до 156. Из них в больнице остается 41 человек.

Напомним, в полдень 19 августа российские войска нанесли удар по центру Чернигова, ракета попала в драматический театр.

Ракетный удар по Чернигову: как выглядит драмтеатр изнутри

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В результате удара по Чернигову повреждено 500 помещений! Последние данные от ОВА

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