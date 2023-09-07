Как выглядит Голая Пристань после теракта на Каховской ГЭС: "Сплошное разрушение и смерть" (видео)

В городе затопленными остаются улицы, частные дома и магазины.
Голая Пристань в Херсонской области после подрыва оккупантами Каховской ГЭС так и осталась затопленной большой водой.
Видео последствий обнародовал на своей странице в соцсети украинский журналист и блогер Денис Казанский.
По его словам, вода из Голой Пристани не ушла. Затопленными остаются улицы, частные дома и магазины.
“Гола Пристань на Херсонщине так и осталась затопленной после подрыва армией РФ плотины Каховской ГЭС. Вода не ушла. Сплошное разрушение и смерть везде, куда идет нога русского солдата”, — написал Денис Казанский.
Напомним, что россияне усиливают обороняющиеся на юге подразделения.
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