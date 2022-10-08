Как выглядит Крымский мост после взрыва: на место прибыли следователи и сняли видео

Российские следователи походили по мосту, что-то позаписывали и поснимали фото.

На место взрыва на Крымском мосту 8 октября прибыли работники Следственного комитета России и опубликовали видео того, как выглядит сейчас поврежденный мост.

Соответствующую видеозапись выложило российское издание "РБК".

На кадрах отчасти заметны повреждения моста. По всей вероятности, все было снято с такого ракуса, чтобы не шокировать реальностью россиян.

Кроме того, на видео зафиксировали, как на Крымском мосту тушили пожар вспыхнувшего после взрыва товарного поезда.

Заметим, в российском Минтрансе убеждают, будто бы поезда смогут отправиться по железнодорожному участку моста уже вечером.

Что известно о взрыве на Крымском мосту

На Крымском мосту произошел взрыв утром 8 октября, в результате которого вспыхнул пожар. В России сначала сообщали, что там вроде бы загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Позже стало известно, что на мосту прогремел взрыв. Вероятно, взорвался грузовик, проезжавший по мосту.

На большом количестве опубликованных в Сети фото и видео зафиксированы обрушение автомобильной части Крымского моста и существенное повреждение железнодорожной.

В РФ уже начали искать авторов "хлопка" на мосту. Так, глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пригрозил "неотвратимыми последствиями", если подтвердится "украинский след" при взрыве на Крымском мосту.

Напомним, что Россия использует Крымский мост для обеспечения своих войск на юге Украины.

Горит крымский мост: первые фото и видео в "Сниданке.Выходной"

Читайте также: