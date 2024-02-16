Как выглядит Мариупольский драмтеатр сейчас: что с ним делают оккупанты (видео)

На кадрах видны строительные работы, проводимые врагом после того, как он сам уничтожил театр.
Разрушенный врагом Мариупольский драмтеатр был снят на видео. Оккупанты продолжают строить первый этаж здания – хотят скрыть свои преступления.
Об этом сообщил Мариупольский городской совет.
В мэрии опубликовали видео с драмтеатром, указав, что "так выглядит Мариупольский драмтеатр в оккупации".
"Оккупанты продолжают "строить" первый этаж театра. Хотят скрыть свои преступления", — говорится в заявлении.
Однако жители Мариуполя помнят, как 16 марта 2022 года россияне сбросили две авиабомбы на драмтеатр, перед которым заглавными буквами была надпись "ДЕТИ". В этот момент в здании театра прятались сотни мариупольских семей с детьми. Многие так и не смогли спастись.
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К слову, так называемый "мэр" Мариуполя Олег Моргун получил предложение от матери одного из участников блокады города об обустройстве "аллеи славы". Речь идет о выделении отдельного места для захоронения "героев СВО".
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