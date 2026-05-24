Война
3210
1 мин

Как выглядит место попадания «Орешника»: в Сети показали последствия удара по Белой Церкви

В Сети показали кадры с места ночного удара РФ «Орешником» в Белой Церкви.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Место попадания в Белой Церкви

В Белой Церкви в Киевской области показали последствия ночной российской атаки «Орешником». В Белоцерковском районе поврежден гаражный кооператив и здания предприятия.

Об этом сообщает издание "Суспільне".

Так выглядит место ночного удара РФ по Белой Церкви. На кадрах видны последствия атаки, которую российские войска совершили по Киевской области.

Ранее в областной прокуратуре уточнили, что в Белоцерковском районе в результате удара повреждены гаражный кооператив, а также здания одного из предприятий.

Россия ударила по Украине "Орешником"

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 мая, российские войска совершили масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив баллистические и крылатые ракеты, аэробалистические Х-47М2 «Кинжал», а также ударные беспилотники. Разрушения и повреждения зафиксированы в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областях.

Армия РФ атаковала Белоцерковский район Киевской области. В Сети обнародовали кадры атаки РФ баллистической ракетой «Орешник».

В то же время, как отмечают эксперты, удар России с применением баллистической ракеты «Орешник» является признаком безысходности Кремля. Такие удары являются «безрассудной игрой на грани ядерной войны», но они не остановят поддержку Украины европейскими партнерами.

