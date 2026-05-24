- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 3210
- Время на прочтение
- 1 мин
Как выглядит место попадания «Орешника»: в Сети показали последствия удара по Белой Церкви
В Сети показали кадры с места ночного удара РФ «Орешником» в Белой Церкви.
В Белой Церкви в Киевской области показали последствия ночной российской атаки «Орешником». В Белоцерковском районе поврежден гаражный кооператив и здания предприятия.
Об этом сообщает издание "Суспільне".
Так выглядит место ночного удара РФ по Белой Церкви. На кадрах видны последствия атаки, которую российские войска совершили по Киевской области.
Ранее в областной прокуратуре уточнили, что в Белоцерковском районе в результате удара повреждены гаражный кооператив, а также здания одного из предприятий.
Россия ударила по Украине "Орешником"
Напомним, в ночь на воскресенье, 24 мая, российские войска совершили масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив баллистические и крылатые ракеты, аэробалистические Х-47М2 «Кинжал», а также ударные беспилотники. Разрушения и повреждения зафиксированы в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областях.
Армия РФ атаковала Белоцерковский район Киевской области. В Сети обнародовали кадры атаки РФ баллистической ракетой «Орешник».
В то же время, как отмечают эксперты, удар России с применением баллистической ракеты «Орешник» является признаком безысходности Кремля. Такие удары являются «безрассудной игрой на грани ядерной войны», но они не остановят поддержку Украины европейскими партнерами.