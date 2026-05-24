Как выглядит место попадания «Орешника»: в Сети показали последствия удара по Белой Церкви

Место попадания в Белой Церкви

Реклама

В Белой Церкви в Киевской области показали последствия ночной российской атаки «Орешником». В Белоцерковском районе поврежден гаражный кооператив и здания предприятия.

Об этом сообщает издание "Суспільне".

Дата публикации 16:44, 24.05.26 Количество просмотров 233 В Сети показали место попадания "Орешником" по Белой Церкви

Так выглядит место ночного удара РФ по Белой Церкви. На кадрах видны последствия атаки, которую российские войска совершили по Киевской области.

Реклама

Ранее в областной прокуратуре уточнили, что в Белоцерковском районе в результате удара повреждены гаражный кооператив, а также здания одного из предприятий.

Россия ударила по Украине "Орешником"

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 мая, российские войска совершили масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив баллистические и крылатые ракеты, аэробалистические Х-47М2 «Кинжал», а также ударные беспилотники. Разрушения и повреждения зафиксированы в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областях.

Армия РФ атаковала Белоцерковский район Киевской области. В Сети обнародовали кадры атаки РФ баллистической ракетой «Орешник».

В то же время, как отмечают эксперты, удар России с применением баллистической ракеты «Орешник» является признаком безысходности Кремля. Такие удары являются «безрассудной игрой на грани ядерной войны», но они не остановят поддержку Украины европейскими партнерами.

Реклама

Новости партнеров