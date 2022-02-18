Как выглядит после вражеских обстрелов Красногоровка: фото

На окрестностях города накануне взорвались более трех десятков 120 миллиметровых мин.

Вчера, 17 февраля, среди белого дня российские оккупанты обстреляли Красногоровку. Несколько десятков мин и снарядов разорвались в полях в непосредственной близости возле укреплений ВСУ и жилищ горожан.

Фотографии с последствиями вчерашних обстрелов в своем телеграм-канале опубликовал журналист ТСН Андрей Цаплиенко.

Фото: Andriy Tsaplienko

Фото: Andriy Tsaplienko

В общей сложности, в окрестностях Красногоровки накануне взорвались более трех десятков 120 миллиметровых мин. И это без учета гранатометных вражеских выстрелов и стрелкового огня. Кроме тяжелых минометов, в сторону Красногоровки оккупанты стреляли еще из противотанковых 100 миллиметровых пушек. Из "Рапиры" выпустили не менее полдесятка снарядов. Местные отделались самим испугом. На позициях военных накануне один наш защитник получил ранения.

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Напомним, за прошедшие сутки, 17 февраля, на Донбассе российские оккупанты 60 раз нарушили режим прекращения огня, 43 из них — с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Один украинский военный получил ранение, еще один – боевое травмирование. Также ранения получили двое мирных жителей.

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