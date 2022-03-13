Как выглядит сейчас бомбардированный Харьков: спасатели разбирают завалы (фото)

Как выглядит сейчас бомбардированный Харьков: спасатели разбирают завалы (фото)

Ищут также тела погибших и пострадавших.

Чрезвычайники опубликовали фото разрушений в Харькове в 18-й день войны в результате бомбардировок со стороны российских войск.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины 13 марта.

Спасатели в городе продолжают ликвидировать последствия бомбежек, разбирают завалы, ищут тела погибших и пострадавших.

Соответствующие работы продолжаются в Киевском, Холодногорском, Шевченковском и Новобаварском районах Харькова.

К работам привлечены спасатели Харьковского, Полтавского и Днепропетровского гарнизонов ГСЧС, Национального университета гражданской защиты Украины, Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, а также волонтеры и коммунальные службы.

г. Харьков, 18-й день войны: спасатели продолжают работы по ликвидации последствий бомбардировок, разбирают... Опубликовано ГСЧС Украины Воскресенье, 13 марта 2022 г.

Напомним, 12 марта российские оккупационные войска нанесли около 50 артиллерийских и минометных ударов по жилым районам Харькова, Чугуева, Изюма, Рогани. Однако область и ее центр держат оборону, сообщил глава ВГА Олег Синегубов. ВСУ наносят значительные потери противнику и не дают продвинуться вперед.

ТСН.ua