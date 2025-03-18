Как выглядит сейчас Покровск, который россияне штурмуют многие месяцы (фото)

Когда-то оживленный и полный жизни Покровск ныне – город, превращающийся в руины. Российские обстрелы не утихают, оставляя после себя разбитые дома, выжженные стены и следы ударов.

Как сейчас выглядит Покровск – на фото ГНСУ

Покровск, Донбасса.

Однако, украинские пограничники и другие подразделения Сил обороны продолжают держать линию фронта, борясь за каждый метр украинской земли. Они не только сдерживают врага, но и помогают оставшимся в городе гражданским.

Покровск, Донбасса.

Ранее мы писали, что после вытеснения украинских войск из Курской области Россия, вероятно, перебросит свои силы на другое критически важное направление Покровск.